Ladrão rouba posto de Jacarezinho (assista)

Crime foi cometido ontem de madrugada

Exclusivo: Um marginal com boné invadiu em torno de 1h43 da madrugada deste domingo, dia 12, o Posto Cristo Rei, localizado no bairro Aeroporto, no KM 17 às margens da BR-153 em Jacarezinho.

“Dou um tiro na sua boca”, “não fala nada”, “eu te mato”, “não levanta a cabeça”, entre essas e outras ameaças semelhantes foram feitas, intimidando o caixa do estabelecimento comercial.

O indivíduo mostrou rapidamente o que seria uma arma de fogo, recolheu dinheiro e fugiu.