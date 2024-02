Ladrões invadem casa de deputado do PT e fazem mãe de refém

Crime aconteceu hoje de madrugada

A mãe do Deputado Federal Zeca Dirceu (PT), viveu momentos de terror como refém de assaltantes durante a madrugada desta segunda-feira (12), na casa onde mora, em Cruzeiro do Oeste, município de 23 mil habitantes do noroeste paranaense.

Clara Becker, de 83 anos, foi casada com o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, durante o primeiro mandato de Luis Inácio Lula (2003 até 2011). Os dois estão separados há 35 anos, porém mantém relações cordiais.

A idosa foi amordaçada, amarrada e agredida pelos criminosos, que a todo momento pediam por dinheiro e a ameaçavam de morte. Toda a ação durou cerca de 2 horas e 30 minutos.

Clara Becker, informou à polícia que os bandidos trajavam vestes pretas e levaram cerca de R$ 1.000,00 (mil reais), que estavam em sua carteira, aproximadamente R$ 20 mil em joias e seu celular, da marca Xiaomi.

A idosa sofreu um ferimento profundo em um dos dedos da mão, mas recusou atendimento do SAMU, afirmando que procuraria o Hospital Municipal posteriormente. A Polícia Civil já deu início às investigações((Colaboração: Vinícius Azevedo).

Em nota, a assessoria do Deputado Federal informou que apesar do susto e violência do assalto, Clara Becker encontra-se bem.

Leia a nota na íntegra:

Ladrões invadiram nesta madrugada a casa do Deputado Federal Zeca Dirceu em Cruzeiro do Oeste, interior do Paraná, onde ele mora com a mãe, Clara Becker, de 83 anos. Foram agressivos e levaram pertences dela. Dona Clara encontra-se bem, felizmente, apesar do susto com a violência do assalto. O deputado confia nas autoridades locais à frente das investigações. “Nenhum município, por menor que seja, está livre da violência urbana. Precisamos ser muito firmes e atentos às questões da segurança pública nas nossas cidades. Agradeço todas as manifestações de carinho, de cuidado e de apoio à família”, disse Zeca.