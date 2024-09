Laís Lemes Ferreira é a nova Rainha do Comércio de Jacarezinho

Realização do Sindilojas com apoio da Fecomércio e Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios

O SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MAQUINISMO, FERRAGENS E TINTAS, ETC de Jacarezinho promoveu na noite de sábado (14), na AABB de Jacarezinho a 3ª Edição do Concurso Rainha do Comércio. O evento foi um sucesso, mais uma vez.

A entidade é presidida pela competente Mara Mello e contou com o apoio da Fecomércio e Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, o acontecimento social movimentou a sociedade regional.

Lindas candidatas desfilaram representando empresas da cidade.

Bem organizado e com uma decoração elegante, o evento foi recheado de momentos agradáveis. O Jantar foi servido logo após o resultado do concurso e contou com a animação do prestigiado conjunto musical Pena e Família, que apresentou um repertório eclético e de bom gosto.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre os destaques estavam Dimas Fonseca, diretor do SESC, Antenor Pinheiro, diretor do SENAC, Tiago Santana, diretor de Turismo do município, e Juarez Leal Daio, representante da Casa Civil.

Também marcaram presença Rodrigo Bregolla, coordenador sindical na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, Kasciano Roberto, presidente do SECOM Sindicato de Castro e Região, Ovhanes Gava, presidente do Sincoval, José Alberto Pereira, presidente do Sindióticas PR, e Fernanda Rossito, presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Jacarezinho. Andreia Calegari, presidente da ACIJA, e Amanda Almeida, Miss Jacarezinho, também prestigiaram o evento. Michele Naide (Mi), representando o prefeito Germano e a AMUNORPI, também fez parte da plateia.

A grande vencedora da noite foi Laís Lemes Ferreira, que conquistou o título de Rainha do Comércio 2024. Laís, filha de Rosicléia Lemes e Robson Ferreira (já falecido), é formada em Licenciatura em Matemática pela UENP e atua como técnica administrativa no departamento de planejamento e compras da mesma instituição.

Ela representou a Tribo Skatshop.

Laís disse ter desfilado e conquistado o título de Miss Jacarezinho em 2017, e que decidiu retomar as passarelas com o apoio de amigos e familiares.

O evento também premiou Wictorya Santiago, que foi coroada Princesa. Ela representou a empresa Terra Nostra Armazém, e Giovana Paula Oliveira, que levou o título de Miss Simpatia representando a Rufatto Calçados.

A 3ª Edição do Concurso Rainha do Comércio celebrou a beleza e o talento das participantes, mas também reafirmou a importância do comércio local na comunidade.

Com um público empolgado e uma noite cheia de glamour, a iniciativa consolidou seu lugar como um dos mais aguardados do calendário regional.

Mara Mello, Presidente do Sindilojas destacou a importância das parcerias para o sucesso do evento. “Estou muito feliz com o resultado desta noite. O sucesso alcançado hoje é o resultado das parcerias que acreditaram no evento. Agradeço primeiramente a Deus por nos dar o dom de criar e fazer realizar. Mas nada foi feito por um agente apenas. Não fiz nada sozinha. Essa noite foi construída com muitas mãos e agradeço a cada uma das pessoas que trabalharam duro para que isso se tornasse real. Desde o pessoal da decoração, a equipe de apoio, o buffet, o Pena e sua família, as empresas que acreditaram no projeto, a equipe que ficou responsável por organizar o desfile, os parceiros que sempre estão presentes como o SESC/SENAC, Fecomércio, ACIJA, CMEG entre outros”, assinalou.

Ela adicionou: “Quero agradecer e cumprimentar as candidatas que desfilaram lindamente valorizando nosso evento e, agradecer ao público que compareceu em grande número e que deu um charme muito especial a esta noite simplesmente inesquecível”, concluiu (Créditos: Circulando Aqui).