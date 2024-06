Lançada 52ª. Efapi; evento é sucesso antes mesmo de começar (assista)

Jantar com Imprensa marcou abertura da festa

O Parque de Exposições Alício Dias dos Reis foi palco do jantar de Lançamento Oficial com a Imprensa da EFAPI (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) 2024, realizado na noite de sexta-feira, dia sete, no recinto de Leilões (Buffet Pedrão).

O evento contou com a presença de autoridades e influências do segmento AGRO, além de diversas participações especiais de patrocinadores e empresários importantes.

A Sociedade Rural do Norte Pioneiro e a Prefeitura estão unidas em organizar essa 52ª edição entre os dias 14 a 18 de agosto. Além disso, as festividades são em comemoração aos 110 anos de Santo Antônio da Platina.

Entre as atrações, está uma série de shows artísticos que promete agitar a cidade e toda a região:

14 de Agosto: Fernando e Sorocaba

Fernando e Sorocaba 15 de Agosto: Simone Mendes

Simone Mendes 16 de Agosto: Daniel

Daniel 17 de Agosto: Léo e Raphael

Léo e Raphael 18 de Agosto: Rio Negro e Solimões.

Além dos shows, a edição de 2024 contará com uma série de atrações já tradicionais, como cavalgada, rodeio, prova dos três tambores, nelore, palestras técnicas, praça de alimentação e de diversões para todas as idades e exposições de veículos, implementos agrícolas de última geração, além de estandes como dos Móveis Adelino, Sindicato Rural Patronal, Npdiario, entre muitos outros.

Os leilões, que sempre atraem investidores e entusiastas, também estão confirmados, proporcionando oportunidades únicas para negócios e aquisições em diversos segmentos..

Confira as fotos do evento, registradas por Marlon Lhamas.