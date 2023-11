Lançado em SAP novo edital de Lei Cultural

Para ministrar cursos na área audiovisual principalmente à entidades e alunos do município

Foi lançado nesta semana mais um edital da Lei Paulo Gustavo em Santo Antônio da Platina através da prefeitura e do Departamento de Cultura e Turismo.

O edital 03/2023 fará o credenciamento de empresas locais e regionais para ministrar cursos na área audiovisual, destinados principalmente para entidades e alunos do município.

O edital prevê a contemplação de cinco projetos, com cursos nas áreas de técnicas em sonorização, em captação em áudio externo, editor de vídeo, editor de som, produtor técnico, produtor de vídeo, produtor executivo, fotografia, assistente de produção e técnico em logística; novas mídias; animação; games; direção de arte; conteúdos digitais; capacitação para cinegrafistas; operadores de sonorização; de iluminação; figurino; coordenação e produção de Eventos Técnicos (festivais,mostras); acessibilidade audiovisual; audiodescrição no audiovisual; legendagem para surdos e ensurdecidos no audiovisual.

As inscrições estão abertas até 20 de novembro no site da prefeitura: https://santoantoniodaplatina.atende.net/cidadao/pagina/edital-03-lei-paulo-gustavo-cursos-audiovisual/

O edital prevê cotas para negros, índios e pontuação diferenciada para projetos com ações afirmativas (mulheres, pessoa LGBTQIAPN+, pessoa com deficiência ou membro de povos e comunidades tradicionais de matriz africana). A contratação será feita com recursos da Lei Paulo Gustavo e as aulas aplicadas ao longo de 2024.