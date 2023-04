Lançado novo livro do escritor Fábio Gabriel

“Direitos Humanos em Perspectiva”

No Shopping Curitiba, na capital paranaense, o professor e escritor Fábio Gabriel dias atrás lançou uma nova obra: “Direitos Humanos em Perspectiva” em colaboração com a presença do advogado Herbert Almeida.

A obra discute a relevância do respeito aos direitos humanos, tema muitas vezes mal interpretado, uma vez que direitos humanos, como o nome diz, são direitos que cada um de nós, como pessoa e como cidadãos, dispomos. Entre os vários artigos, aborda-se a questão da Lei Maria da Penha e os direitos da mulher; outro, discorre a respeito do bullying.

Fábio Gabriel é professor no Colégio Rio Branco (Filosofia e Projeto de Vida) e professor contratado da UENP/ Campus Jacarezinho. Organizou diversas obras e autor de “Minutos Reflexão” (Editora Escala), além de outras obras. É mestre, doutor e realizou pesquisa de pós-doutorado em Educação na UEPG.

O livro está disponível no link: https://www.livrariascuritiba.com.br/direitos-

humanos-em-perspectiva-lv501358/p

As obras do autor, artigos científicos e ebooks gratuitos podem ser acessados no site:

www.fabioantoniogabriel.com