Evento cultural vira Festa Democrática (assista os detalhes)

Obra terna e pragmática relata conselhos da mãe do parlamentar



O lançamento do livro Ensinamentos da Minha Mãe – Lições de Paz e Bem, escrito pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), reuniu centenas de pessoas na noite de segunda-feira, 18. O evento foi realizado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa e toda a receita do livro foi doada ao Complexo Pequeno Cotolengo, de Curitiba (vídeo e fotos).

“Aprendi muito cedo, dentro de casa, que vida é um constante aprendizado, que a gratidão é a alegria da memória e a manifestação mais profunda do ser humano por tudo que alcança. Quando agradecemos, aprendemos a enxergar as coisas que realmente importam. Minha gratidão aos amigos e amigas que estiveram no lançamento do livro. Não há palavra melhor para representar meus sentimentos que obrigado”, afirmou o parlamentar, que é presidente da Comissão de Orçamento do Parlamento, já foi Primeiro secretário, líder de dois governos, secretário de Estado, presidente da Cohapar, além de vereador.

O livro Ensinamento da Minha Mãe foi publicado pela editora Juruá e, em 220 páginas, traz 100 lições transmitidas ao autor pela genitora Irma Bellodi Romanelli. “A mãe adorava a vida e tenho certeza que partiu contrariada. Na sua simplicidade, deixou enormes ensinamentos aos filhos. Tudo que aprendemos de casa nos ajuda a tornar a jornada mais leve. Além de homenagear a Dona Irma, espero que suas lições ajudem a inspirar outras pessoas”, afirmou o deputado.

Além de familiares e amigos, o lançamento do livro teve a presença de deputados e deputadas, ex-deputados, prefeitos e prefeitas, vereadores, dos secretários estaduais Luciana Pereira (Cultura) e Ricardo Barros (Indústria e Comércio), de lideranças sociais e políticas, e do ex-governador Orlando Pessuti. “Todos me alegraram com as suas presenças”, observou Romanelli.

Foi uma verdadeira festa literária e da Democracia, com admiradores de todos as matizes partidárias e ideológicas.

O livro ainda pode ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jurua.com.br/shop_item.asp?id=30798.

Imagens: Valdir Amaral, Ricardo Caldas, Mariana Andreatta