Em Joaquim Távora Laudo indica morte “natural” de bebê

Inconsequentes chegaram a suspeitar de filicídio

Chegou o Exame Necroscópico do bebê de Joaquim Távora que recentemente faleceu, deixando irresponsáveis indicando que teria sido assassinado pelos pais. Aquele tipo de gente que aprecia espalhar mentiras sobre pessoas inocentes sem critério e nem responsabilidade.

“Não foram encontrados sinais de morte violenta, sugerindo o perito, óbito por causa natural”, confirmou o delegado Jean Paulo da Silva Brunhari neste fim de semana.

COMO FOI– A PM tavorense e o IML de Jacarezinho foram até a Rua Florentino de Oliveira (foto) por volta das 8h20m do último dia 15 (um sábado). No local, atendimento no local da morte de um bebê de 60 dias de vida. As Equipes acionadas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O menino nascido em 15/05/23 estava sob um lençol apresentando uma mancha de sangue que havia saído de sua boca.

Acusado por negligência por redes sociais, o genitor na ocasião se defendeu garantindo que não houve abandono nenhum, “estamos sofrendo e essas pessoas falando mentiras”, assinalou.

Filicídio é o ato deliberado de uma mãe ou pai a matar o seu próprio filho ou filha. A palavra filicídio latino deriva do latim palavra filius que significa “filho” ou filha, acrescentado do sufixo -cide significado para matar, assassinato, ou a causa do falecimento.

A Polícia Civil assumiu o caso com os procedimentos pertinentes ao fato e agora o inquérito foi concluído.