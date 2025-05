LEANDRE CONFIRMA Casas da Mulher e do Idoso em SAP(assista)

Durante visita ao Npdiario

Leandre Dal Ponte, secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. A Deputada Federal licenciada (cumprindo 3º mandato) anunciou investimentos voltados para a implantação da Casa da Mulher Paranaense e do Centro de Convivência do Idoso.

Foi recebida pelo Prefeito Gil Martins, pela Vice-Prefeita Terezinha Maiorky (Secretária Municipal de Assistência Social), vereadora Eliane Alves Siqueira (Republicanos), assessor parlamentar Wagner Messias dos Santos, e equipe do jornal. Além disso, duas outras emendas de custeio para a Secretaria de Saúde.

Fez um breve resumo de sua caminhada do meio privado para o público. “Nasci em Chopinzinho e gosto de gente e minha vocação é cuidar de pessoas. Com 20 anos de idade fui Secretária de Saúde. Sabia que era difícil, mas sabia principalmente o que era fazer uso da Saúde Pública. Sou a 13ª filha de um casal muito trabalhador, Pai Pedreiro e Mãe que lavava roupa. Tinha que pegar ficha 3h da manhã para consulta. Fiquei por quatro anos como Secretária de Saúde, depois me mudei para Curitiba e fundei a Casa de Apoio. Tudo isso me proporcionou condições para enxergar a saúde, a pessoa idosa, a importância da mulher em geral, com um olhar diferente e por isso sinto muita emoção quando vejo iniciativas se concretizando, como é o caso em Santo Antônio da Platina. Entrei na política para fazer a diferença”.

Ela é formada em Engenharia Civil.

Imagens: Maria Carolina