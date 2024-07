Leilão de gado de corte é sucesso na 29ª Fetexas (vídeo)

Evento contou com mais de 500 animais no catálogo e reuniu pecuaristas de toda região

A FETEXAS 2024 começou em grande estilo com a realização do leilão de gado de corte, organizado pela Troia Leilões. O evento foi um marco para a abertura da programação da maior festa texana do Paraná, reunindo pecuaristas do Norte do Paraná e Sudoeste de São Paulo.

Com um catálogo que contou com mais de 500 cabeças de gado, distribuídas em cerca de 50 lotes, o leilão apresentou uma seleção diversificada de animais. Foram oferecidos machos e fêmeas, atendendo a diversas demandas do mercado pecuário.

A transmissão ao vivo pela plataforma YouTube possibilitou que pecuaristas e investidores que não puderam estar presentes fisicamente também participassem do leilão, ampliando o alcance e a visibilidade do evento.

Essa inovação tecnológica demonstrou o compromisso da FETEXAS em integrar tradição e modernidade, facilitando o acesso à informação e aos negócios.

Com uma programação diversificada e atrações para todas as idades, a FETEXAS 2024 segue até o final de semana, oferecendo aos visitantes uma experiência única de entretenimento, negócios e cultura.

A expectativa é de que a festa continue a ser um sucesso, atraindo cada vez mais público e consolidando seu lugar como um dos principais eventos do estado.

Programação de sexta-feira até domingo

DIA 19/07

Das 14 às 15 horas Evento Técnico – Manejo e qualidade do leite

15h30 às 16h20 Evento Técnico – Nutrição em gado de leite a pasto

16h20 às 17h10 Evento Técnico – Sustentabilidade na pecuária leiteira

20h Rodeio profissional em touros

22h Shows com: Kamisa 10 + Péricles + Jair Supercap

Das 20h às 22h Palco Alternativo14h

DIA 20/07

12h Feijoada Texana

15h30 às 18h Treinos Motocross

20h Rodeio profissional em touros

22h30 Show Eduardo Costa

Das 20h às 22h Palco Alternativo

DIA 21/07

9h Prova dos três tambores

9h Treinos motocross

11h30 Etapa motocross

12h Leitoa no tacho

16h Show com Patati Patatá

20h Rodeio profissional em touros

22h30 Show com Hugo e Guilherme

Das 20h às 22h Palco Alternativo.

Veja também: https://npdiario.com.br/capa/fetexas-sedia-1o-encontro-tecnico-das-mulheres-do-agro/