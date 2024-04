ASSISTAM: Alexandre anuncia licitação de estrada de Santuário

Concorrência será realizada nas próximas semanas

O secretário de Planejamento, Alexandre Levatti, confirmou na manhã desta terça-feira, dia 16, a licitação do asfalto da estrada que leva ao Santuário Nossa Senhora das Graças (fotos), próximo da PR-092 e do Monte Real.

Com uma extensão de 2,5 quilômetros, a pavimentação tem um valor estimado de R$ 2,3 milhões, sendo mais de 800 mil reais recursos próprios da prefeitura.

Outros entusiastas da iniciativa são os secretários municipais de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Luis Carlos da Silva, de Obras, Ditinho Miranda, e do Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza.

Engenheiros dos parceiros Itaipu Binacional e Caixa Econômica Federal vistoriaram a obra no local.

Haverá investimentos no setor ambiental com a construção de terraços para evitar a erosão do solo, a entrega de um caminhão de coleta de lixo, uma empilhadeira e um biodigestor que será destinado à nova escola municipal que está sendo construída no centro da cidade.

Também recuperação de 20 nascentes e novos sistemas abastecimento de água.

A pavimentação integra uma série de investimentos de Levatti projetada junto com o prefeito José da Silva Coelho Neto (professor Zezão) e o vice-prefeito Francisco Monteiro (Chico da Aramon), com foco no turismo religioso no município.

De acordo com o padre Marcos Paulo Messias Rodrigues, reitor do Santuário, o asfalto beneficiará além dos fiéis, toda a comunidade local, principalmente com parte do escoamento da safra dos produtores rurais.