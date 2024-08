Levatti e Zanato participaram da abertura/Efapi

Em Santo Antônio da Platina

Foi realizada na noite de quarta-feira a abertura da 52° Efapi de Santo Antônio da Platina. Diversas autoridades se reuniram para o momento solene, no qual o pré-candidato Alexandre Levatti e o pré Giovanne Zanato (vice) acompanhados das esposas estiveram junto ao Prefeito Zezão, a primeira dama Mônica e o Deputado Estadual Romanelli, entre outras autoridades.

Para Levatti, a realização tem suma importância no fomento às atividades do agronegócio, de turismo e também na movimentação econômica do município. “Nossa feira é tradição em toda região e uma referência no setor de negócios. Temos em nossa cidade um evento que oferece atrações para todos os tipos de público e que celebra ainda o aniversário de nossa cidade. Parabéns à todos os envolvidos e também a administração municipal pelo apoio”.

Também o presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro Celso Crespo Freitas, o vice Junior Gaudêncio, vice-prefeito Chico da Aramon, os comandantes do 2º Batalhão da Polícia Militar, Márcio Jaquetti, e do Corpo de Bombeiros de SAP, major Siqueira, os tenentes Eduardo e Poleto, diretor-presidente do IDR-Paraná Richard Golba, o superintendente Geral de Apoio aos Municípios do Paraná, Ricardo Maia, o presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep), Alexandre Leal dos Santos, prefeito Marcelo Palhares entre outras autoridades municipais e regionais.

A Efapi segue até o próximo domingo, 18 de agosto com shows nacionais e locais, leilões de gado, eventos técnicos, parque de diversões, rodeio e demais atrações.