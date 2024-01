Líder de bando é caçado na região

Em Tomazina, Siqueira Campos e Ribeirão do Pinhal

A Polícia Civil do Norte Pioneiro procura por Gustavo F. de Martins (fotos), de 23 anos, por dois roubos ocorridos nos em 2019 e 2022, em Tomazina, por um homicídio ocorrido em 2021, em Ribeirão do Pinhal, e possível tráfico de drogas em outras cidades do Norte Pioneiro.

A motivação do homicídio está ligada ao tráfico de drogas, além disso, o suspeito segue sendo investigado por tráfico de entorpecentes em Siqueira Campos e por homicídio em Apucarana. Há também suspeita de envolvimento no recente duplo assassinato de dois homens em Londrina.

A Civil segue realizando todas as diligências cabíveis a fim de localizar o indivíduo e cumprir o mandado de prisão.

DENÚNCIAS – A corporação solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização dos procurados. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PC, 181 do Disque-Denúncia ou (43) 3571-1202/ (43) 3571-1461, diretamente à equipe de investigação.