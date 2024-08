Lígia Medeiros Buso é homenageada: assista

Recebeu honraria pelo comprometimento social e exemplo de ser humano extraordinário

Lígia Franco de Medeiros Buso (fotos e vídeos) nomina a Pista de Julgamento no Recinto da Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), em Santo Antônio da Platina. A honraria foi entregue em recente cerimônia com as presenças do marido, Paulo Buso, do prefeito Professor Zezão e de familiares e amigos mais próximos.

Casada, mãe de três filhos, e avó com três netos, faleceu no dia 11 de abril deste ano.

Fazia gestão da empresa rural da família, e motivada pela pecuária, coordenava o comitê regional de pecuária da Federação da Agricultura do Paraná. Portanto, uma integrante ativa do sindicalismo rural, como coordenadora estadual da Comissão de Mulheres para a região e parceira do Sindicato Rural Patronal Platinense.

Ela perdeu a vida no Hospital das Nações, no bairro Jardim Social, em Curitiba. produtora rural, presidente do Comitê de Pecuária Moderna do Norte Pioneiro, vice-presidente da Comissão Técnica de Bovinocultura de Corte da FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná) não resistiu a um tumor na vesícula.

Sua falta será sempre marcada como ícone.

