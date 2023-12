Livro será lançado por Editora Universitária

Intitulada “A Educação como Arte da Mediação”

O pesquisador em educação e professor Fábio Gabriel está prestes a lançar sua mais recente obra, intitulada “A Educação como Arte da Mediação”, aprovada pela prestigiada Editora Intersaberes da UNINTER com sede em Curitiba. O aguardado lançamento está programado para ocorrer no primeiro semestre de 2024 na capital paranaense, com previsão adicional de lançamento na renomada Livraria Cultura de São Paulo.

A Editora Intersaberes, com sede em Curitiba, é reconhecida por sua vasta experiência, contando com mais de 1.000 livros publicados no segmento CTP (Científico, Técnico, Profissional), focado no âmbito universitário. Suas publicações são amplamente adotadas em cursos de graduação e pós-graduação em instituições de ensino em todo o país.

“A Educação como Arte da Mediação” representa a mais recente contribuição de Fábio Gabriel ao campo da educação, destacando-se pela abordagem inovadora e pela busca de ampliar a tarefa de educar para diversos segmentos da sociedade. O autor, que atua como professor efetivo na Rede Estadual do Paraná (SEED PR, no Colégio Rio Branco de Santo Antônio da Platina) e como professor substituto na UENP/Campus Jacarezinho na área de Fundamentos da Educação, enfatiza a importância de transcender a dimensão escolar na abordagem educacional contemporânea.

Fábio Gabriel possui uma extensa produção bibliográfica, incluindo obras e livros organizados nas áreas de filosofia e educação, além de diversos artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais. Com doutorado em educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele está atualmente realizando o segundo estágio pós-doutoral com foco no estudo da relação entre educação e tecnologias.

As obras e publicações do autor, incluindo ebooks gratuitos, podem ser acessadas através do site: www.fabioantoniogabriel.com. O autor reside em Joaquim Távora PR com atuação docente no norte pioneiro.