Lojas Quero Quero sob nova gerência (confiram o vídeo)

Na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1102, no centr o platinense

A Loja Quero-Quero de Santo Antônio da Platina está sob nova gestão, agora conquistada por Sérgio Alves. A principal prioridade é oferecer um atendimento excepcional, pautado pela transparência e respeito aos clientes.

A empresa passou por uma ampla modernização, e agora oferece, aos moradores de Santo Antônio e região, uma experiência completa em compras. Você encontra uma variedade incrível de produtos, desde materiais de construção até eletrodomésticos e móveis de alta qualidade.

Conheça todas as novidades para atender as necessidades do consumidor com excelência.

A Lojas Quero-Quero nasceu no dia 15 de agosto de 1967, na cidade de Santo Cristo, no interior do estado do Rio Grande do Sul, como uma pequena empresa de comércio e representações. Na época, o capital era formado apenas pela coragem, pela crença no trabalho duro e por um espírito muito forte de empreendedorismo.

O modelo de negócios fez com que ficasse conhecida por oferecer uma solução integrada aos consumidores, caracterizada pelo portfólio de produtos de materiais de construção, eletrodomésticos e móveis, de forma a contemplar grande parte das necessidades dos clientes no segmento casa e construção.

Além da atividade varejista, a Quero-Quero administra os cartões de crédito VerdeCard e, para completar o mix de produtos ofertados, conta com uma diversificada carteira de serviços financeiros, que incrementam e trazem a solução completa dentro do varejo para seus clientes.

Nos últimos anos, nosso foco está no aperfeiçoamento das operações de loja, estratégias comerciais, gestão de pessoas, controle de resultados pautado em fluxo de caixa, desenvolvimento de lideranças e no investimento em tecnologia, o que, no nosso entendimento, nos permitiu criar um modelo único de negócios bem-sucedido em pequenas e médias cidades de quaisquer regiões do Brasil.

Em plena expansão pelo país, conta atualmente com lojas distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Cataria, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de três centros de distribuição.

Telefone (43) 3558-0350.