Lombada “assassina” provoca acidente com 3 veículos (assistam)

Mais colisões tendo como causa provável quebra-molas

Uma carreta, um caminhão e um VW/Gol colidiram em acidente complexo na tarde deste domingo, dia 15, no KM 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho (fotos e vídeos). Não houve feridos graves.

A causa foi uma das lombadas instaladas no local pelo Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) imediatamente após a ponte (que mede 134 metros) sobre o ribeirão do Ubá.

No último dia sete (um sábado) o motorista de uma carreta, William de Oliveira, 34 anos ( natural de Lucélia, município paulista de 22 mil habitantes) caiu ao bater no guard rail e desabar de uma altura aproximada de 12 metros.

A ponte cobre o ribeirão do Ubá, da bacia do rio Jacaré (ao contrário do que se supõe, Ubá não é rio e sim ribeirão e a estrutura é mesmo ponte e não viaduto, cuja função é transpor um obstáculo artificial, como por exemplo uma avenida).

Conhecida como Transbrasiliana, a BR-153 é uma das mais importantes rodovias brasileiras, cortando o país de Norte a Sul ligando a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS), totalizando 3.585 quilômetros de extensão. Ao longo de todo o seu percurso, passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando na Fronteira Brasil–Uruguai. No trecho do Norte Pioneiro passam, em média, 15 mil veículos por dia.

Veja como foi o acidente com vítima fatal no mesmo trecho:

https://npdiario.com.br/especial/homem-morre-apos-carreta-cair-de-ponte-assista/