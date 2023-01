Mantidas lombadas na ponte da BR-153 (assistam os vídeos)

DNIT informa que ampliará sinalização

EXCLUSIVO: O Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) manterá as duas lombadas instaladas nas proximidades das cabeceiras da ponte sob o ribeirão Ubá, no KM 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho.

Elas seriam “responsáveis” por acidentes frequentes no local, conforme queixas que se avolumaram nas últimas semanas. Nesta quarta-feira, dia 18, circularam em aplicativos e redes sociais do Norte Pioneiro imagens com operários supostamente retirando os ressaltos, mas não era isso o que acontecia. De acordo com o que o Núcleo de Comunicação do órgão informou ao Npdiario na tarde desta quarta-feira, foi contratada uma terceirizada (chamada LCM Construções, de Belo Horizonte/MG) para serviços de reparos e manutenção na ponte “que se encontra em situação de risco em sua estrutura”. Os trabalhadores estavam nivelando as duas lombadas e também refazendo o guarda-corpo (de alvenaria, na lateral da ponte, onde um motorista bateu e derrubou recentemente; veja vídeos e fotos abaixo). O guard-rail é a parte de metal. Será melhorada e ampliada a sinalização, segundo o Núcleo, que atribuiu os acidentes principalmente por conta da “excessiva velocidade” de alguns motoristas, em especial os que transitam com veículos muito pesados, “as lombadas estão regulares”. Está descartada, por enquanto, a instalação de radares. A ponte, de 134 metros, cobre o ribeirão do Ubá. Conhecida como Transbrasiliana, a BR-153 é uma das mais importantes rodovias brasileiras, cortando o país de Norte a Sul ligando a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS), totalizando 3.585 quilômetros de extensão. Ao longo de todo o seu percurso, passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando na Fronteira Brasil–Uruguai. No trecho do Norte Pioneiro passam, em média, 12 mil veículos por dia.

O deputado federal Pedro Lupion (PP) já oficiou ao Diretor Geral do DNIT, Antônio Leite dos Santos Filhos, informando sobre o caso e solicitando solução.

O prefeito platinense, Professor Zezão Coelho (PSD) conversou terça, dia 17, com Christiano Schineider Machado, superintendente do DNIT no Paraná, que também explicou que há, mesmo, problemas antigos na ponte, mas não se dispôs a determinar a retirada das lombadas, e sim apenas melhorar a sinalização.

Uma carreta, um caminhão e um VW/Gol colidiram no local em acidente complexo no último domingo, dia 15. Não houve feridos graves. No dia sete deste mês o motorista de uma carreta, William de Oliveira, 34 anos ( natural de Lucélia, município paulista de 22 mil habitantes) caiu e morreu após desabar de uma altura aproximada de 12 metros (Colaborou JJ Pronta Resposta).

