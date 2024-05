Carlópolis: loteadores entregam a estação elevatória de ESGOTO direto para a Sanepar

Bombeamento direto à Central de Tratamento

Os residenciais Amaral I, Amaral II e Rota do Sol já podem contar com mais uma obra realizada pelos seus loteadores Fhama Incorporadora e Jara Empreendimentos Imobiliários, para que a população que investe em imóveis nesses locais tenha mais conforto e infraestrutura completa em seus empreendimentos comerciais e residenciais.

A rede elevatória de esgoto foi construída com recursos próprios pelas empresas loteadoras e entregue para a administração da SANEPAR há algumas semanas e já se encontra em operação, sendo fundamental para dar suporte a rede de esgoto destes locais, podendo atender ainda outros bairros do município como o Maquito, que possui grande número de moradores.

O sistema foi desenvolvido seguindo o projeto feito em parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná com tecnologia de ponta e possibilita o bombeamento do esgoto para a central de tratamento, localizada em outro bairro da cidade, onde o relevo não permite que se faça uma ligação comum apenas com tubulações, como é feita normalmente.

Foram investidos cerca de 2 milhões de Reais, valor este custeado pelas empresas loteadoras Fhama e Jara, sendo administrada pela SANEPAR desde o início das operações.

A empresa Jara administra dois residenciais na cidade, sendo o Amaral I e o II em parceria com a Fhama, que por sua vez é a responsável pelo maior “boom” imobiliário do município, contribuindo com o crescimento de Carlópolis.

O mais recente empreendimento em andamento da Fhama Incorporadora, Residencial Rota do Sol, possui uma localização privilegiada às margens da Rodovia PR-218, a poucos metros do centro da cidade, da represa e próximo à Ilha do Ponciano, mudou totalmente a paisagem que vislumbra os olhos de quem chega ou sai pela rodovia, tendo mais de 50% dos lotes vendidos já na fase de construção.