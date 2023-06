Lideranças Rurais : Lupion participa de Encontro Regional

Presidentes da FAEP, Ágide Meneguette, e do Sicredi Norte/Sul, Paulo Buso, estiveram presentes

Neste fim de semana, o deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), marcou presença no Encontro Regional de Lideranças Rurais – Cultivando Conexões – 3ª Edição. O evento, realizado pela primeira vez em Cambará, reuniu 150 produtores rurais de 18 municípios da região, proporcionando dinâmicas para fortalecer o sistema sindical e contribuir para o desenvolvimento de novos representantes do setor.

“Esse evento é de extrema importância, pois a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) e os sindicatos rurais da região prestam um serviço de orientação aos produtores. Cambará, em particular, merece destaque por ser referência no meio rural local”, destacou Lupion.

Durante o encontro, o deputado abordou os desafios enfrentados pelo setor rural e os trabalhos realizados como presidente da FPA, ressaltando a importância do Paraná, especialmente da região do Norte Pioneiro, para a balança comercial do país.

“As questões fundiárias, demarcações e outros problemas que enfrentamos diariamente em Brasília são batalhas que travamos para convencer aqueles que não entendem nem convivem com nosso setor e nossas demandas e problemas. Nós, e quando digo ‘nós’, me incluo como produtor rural, representamos um terço do PIB deste país. Geramos vagas de trabalho todos os dias. Para ilustrar, cerca de 30% das vagas de trabalho no país são provenientes do setor agropecuário, seja na produção agrícola, pecuária ou agroindústria. Mais de 50% das exportações do país também são oriundas do setor rural, impulsionadas pelos nossos produtores, nosso trabalho. Na semana passada, o Brasil anunciou o aumento na produção de milho em cerca de 2%, dos quais 22% deste crescimento são de responsabilidade nossa (Paraná)”, disse Lupion.

Além de Londrina (15/6) e Cambará (16/6), o 3º Encontro Regional de Líderes Rurais – Cultivando Conexões passará por Pato Branco (20/6), Toledo (21/6), Umuarama (22/6), Maringá (27/6), Campo Mourão (28/6), Guarapuava (29/6), Carambeí (5/7) e Campo Largo (6/7).