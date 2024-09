Macrorregional dos Jogos Escolares em Ribeirão do PINHAL

A fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná Bom de Bola acontece atéeste domingo (22) em oito municípios. Esta etapa, que definirá os finalistas de 2024, conta com 3,3 mil atletas e técnicos de 104 municípios. As disputas começaram na quinta (19).

São sede da macrorregional as cidades de Balsa Nova, São Mateus do Sul, Dois Vizinhos, Boa Vista da Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Porto Rico, Jardim Alegre e Ribeirão do Pinhal. A fase final será realizada em Pérola, entre 8 e 13 de outubro.

“A fase macrorregional é muito importante para os atletas, pois é o último passo para conseguir uma grande final. A disputa é muito acirrada e traz muita emoção não só para quem participa diretamente, mas também para quem acompanha das arquibancadas”, explica a coordenadora da competição, Márcia Tomadon.

A competição exclusiva de futebol de campo somou 16,9 mil inscritos na edição 2024 e é destinada a alunos dos ensinos fundamental (de 12 a 14 anos) e médio (de 15 a 17 anos) de escolas públicas e particulares.

O evento integra os jogos oficiais promovidos pelo Governo do Paraná e realizados pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES). Contam com apoio dos Núcleos Regionais de Educação, dos Escritórios Regionais do Esporte e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.

Os documentos oficiais – boletim, programação, resultados, classificação final e notas estão disponíveis no site da Secretaria do Esporte (AQUI) e no aplicativo da Paraná Esporte, disponível no App Store e no Google Play.