MagnoJet festeja 39 anos com carreata pelo centro de Ibaiti

Evento comemorativo aconteceu nesta sexta-feira

A empresa MagnoJet realizou na manhã desta sexta-feira (26), um evento especial para comemorar 39 anos no mercado brasileiro. São 20 anos com a sede administrativa e indústria instalados no município de Ibaiti.

A empresa começou suas atividades em 1985, resultado de muitos esforços e com o objetivo de trazer para o mercado brasileiro um produto de alto nível de qualidade e tecnologia, tendo em vista as reais necessidades do agricultor brasileiro.

A comemoração se materializou com uma grande carreata, que partiu do Parque de Exposições da Ficai na Avenida Alice Pereira Goulart, passando pela Avenida Arnaldo Faivro Buzato, Rua Humberto Moacir Schenna, Rua Paraná, Rua Rui Barbosa e Avenida Paulo Cruz Pimentel terminando na frente da empresa. Um helicóptero da empresa sobrevoou a carreata acompanhando as dezenas de veículos pelas principais ruas da cidade.

A MagnoJet é amaior fabricante de pontas em cerâmica e acessórios para pulverização da América Latina. A empresa é reconhecida por contribuir com soluções inteligentes para a melhoria da qualidade do agronegócio mundial de forma sustentável.

A MagnoJet também conta com uma equipe de atendentes para esclarecer dúvidas dos clientes, fazer seus pedidos, resolver problemas burocráticos no menor tempo possível e ajudá-los no que for necessário. Seus produtos são selecionados, conferidos e embalados para o transporte de maneira que chegue ao seu destino de envio com qualidade e eficiência.

O prefeito Dr Antonely Carvalho parabenizou os proprietários e funcionários da empresa. “A MagnoJet representa grande importância no desenvolvimento do município tendo em vista a grande representatividade que a empresa tem no cenário econômico e social da cidade de Ibaiti. Sua grandeza e destaque no cenário nacional é reflexo do esforço, capacidade e trabalho em conjunto de seus proprietários e funcionários”, comentou Dr. Antonely.

Está instalada na Avenida Paulo Cruz Pimentel, 1051, parte alta da cidade de Ibaiti.

A empresa possui uma equipe de agrônomos a disposição de seus clientes.

E visa proporcionar ao usuário dos Bicos MagnoJet, o melhor e mais eficiente sistema de aplicação do defensivo, proferindo palestras aos agricultores.

Também sanando todas as suas dúvidas.