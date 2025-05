Maio Amarelo inspira a P.R.E. de Siqueira CAMPOS (ASSISTAM)

Ação educativa na PR-092

A Unidade Operacional da Polícia Militar Rodoviária Estadual de Siqueira Campos em conjunto com outros Órgãos de Segurança e Saúde promoveu uma operação de distribuição de panfletos sobre o Tema MAIO AMARELO.

A iniciativa deste ano é: “No seu caminho, pode ter uma vida” , sendo uma campanha que busca envolver o poder público e a população em geral em ações educativas e preventivas, promovendo uma cultura de respeito, responsabilidade e segurança nas vias urbanas e rodoviárias.

Voluntárias e agentes da PRE orientaram usuários da PR-092 sobre a necessidade de transitar com atenção.

A campanha Maio Amarelo surgiu como um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A sua história remonta a uma decisão da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a Década de Ação para a Segurança no Trânsito 2011-2020. O objetivo principal era mobilizar esforços em todo o mundo para reduzir o número de mortes e lesões causadas por acidentes viários.

Inspirado nessa iniciativa da ONU, o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) lançou, em 2014, o movimento Maio Amarelo no Brasil. A escolha do mês de maio se deu em referência ao dia da decisão da ONU, tornando-se um período anual para intensificar as ações de conscientização sobre a segurança no trânsito em diversos países.A cor amarela foi selecionada para a campanha por simbolizar atenção e advertência, remetendo à sinalização de trânsito. O laço amarelo se tornou o símbolo do movimento, unindo pessoas, governos, empresas e entidades da sociedade civil em prol de um trânsito mais seguro.