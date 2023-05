Maior encontro de trilheiros do Paraná acontecerá domingo

O Sportbay Tombo na Lama, considerado o maior encontro de trilheiros do Paraná e um dos melhores do Brasil, irá reunir centenas de pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs entre 19 e 21 de maio, em Piên, cidade da região metropolitana de Curitiba.

A décima quinta edição inicia na sexta-feira, com a chegada dos primeiros participantes no camping do Motódromo Eduardo Rudnick. Todos os dias o público poderá aproveitar a praça de alimentação e atrações musicais, com entrada franca.

Já no domingo, acontece o ponto alto da festa, uma trilha de aproximadamente 60 quilômetros explorando as belas paisagens da região. A programação inicia às 6h com um delicioso café da manhã, seguido pela largada às 9h e o almoço na chegada ao meio dia.

Inscrições para trilha, sorteio de 5 motos 0km e demais benefícios

A inscrição antecipada dá direito a participar do sorteio de 5 motos 0km: duas CRF 250F e três TR100F. Ela custa R$ 130 e pode ser feita através dos sites www.eventos.sportbay.com.br e www.tombonalama.com.br, até às 12h desta sexta-feira, ou ainda nas pontos físicos Rudnick Motos, em São Bento do Sul (SC); Sport Motos – Campo Alegre (SC); Campre Motos – Corupá (SC); Loja Letki e Lisboa Motos, em Piên (PR).

Já quem deixar para a última hora terá direito a concorrer apenas uma motocicleta de cada modelo. Haverá uma secretaria no local para atender os participantes, com investimento no valor de R$ 150. Lembrando que os 1.500 primeiros garantem camisa oficial e todos têm direito a café da manhã, lanche no neutro e almoço.

15º Pro Tork Tombo na Lama

Data: 19 a 21 de maio

Local: Motodromo Eduardo Rudnick – Piên (PR)

Inscrições: eventos.sportbay.com.br e www.tombonalama.com.br, ou ainda nas lojas Rudnick Motos, em São Bento do Sul (SC), Sport Motos – Campo Alegre (SC), Campre Motos – Corupá (SC), Loja Letki e Lisboa Motos, em Piên (PR)

Hotéis parceiros: Hotel Rudnick – (41) 3632-2106, Hotel Santo Antônio – (41) 3632-1224, Piazito Park Hotel – (41) 3632-1212, Recanto Paraíso da Serra – (47) 3634-0142 Confira a programação*: Sexta-feira, dia 19: 12h – Abertura do camping

19h – Show Euller e Eduardo

Sábado, dia 20: 9h às 17h – Inscrições / Entrega de kits 19h – Ander e Andy 21h – Show Sanmya

Domingo, dia 21: 6h – Café da manhã / Inscrições / Entrega de kits

9h – Largada dos quadriciclos e UTVs

9h30 – Largada das motos 12h – Almoço 15h – Sorteio das 5 motos 0km 16h – Show Euller e Eduardo

O Sportbay Tombo na Lama tem o patrocínio da Pro Tork.

Sobre o Tombo na Lama: O Tombo na Lama foi fundado em 2006, reunindo 58 motos em sua primeira trilha. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente o número de participantes. Na edição 2019, chegou a marca de 2.542, sendo considerado o maior do estado do Paraná. Após dois anos parado devido a pandemia, foi retomando em 2022, reunindo 1.623 trilheiros.