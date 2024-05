Mais de 80 bailarinos no palco em SANTO Antônio da PLATINA

Produção do Studio Arte em Dança

O público presente no fim de semana na Casa da Cultura Platinense pode se emocionar com a apresentação Diverssiment, (Entretenimento, em inglês) produzida pelo Studio Arte em Dança, de Santo Antônio da Platina.

Coreografias de diversos estilos (clássico, contemporâneo, estilo livre, jazz e dança do ventre), encheram os olhos de quem apreciava a noite.

Com mais de 80 bailarinos no pal co , o Studio Arte em Dança cumpriu mais uma vez o principal papel da escola: apresentar a Dança como arte e cultura em nossa cidade à todas as idades. O momento “surpresa” foi ter Iris e Pâmela dançando um flashmob com os seus alunos: “Foi muito divertido dividirmos o palco com eles”, disseram.

A diretora e coreógrafa Iris Mantovani ficou emocionada com a presença do público: “É sempre lindo estarmos juntos com uma plateia que confia em nosso trabalho, isso me fortalece e me faz a cada dia ser melhor para meus alunos, muito obrigada a todos.”.

A coordenadora Pâmela Facco também comentou a noite: “Fiquei encantada com todo o empenho dos nossos alunos e de todos os professores, ver os olhos deles brilhando por estarem no palco é indescritível, estamos no caminho certo”, assinalou.

Ao final da exibição, os familiares registraram os momento com fotos, flores e abraços. Saíram agradecidos pela oportunidade de verem o desenvolvimento dos filhos. Uma noite realmente de muita emoção à todos.

O Studio Arte em Dança fica na Rua Ruy Barbosa, 1215, 1º Andar, centro de Santo Antônio da Platina.

Fotos: Henrique Glovack e Sheila Siqueira

Apoio Cultural: Npdiario