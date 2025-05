Mais um associado da Sicredi sorteado na Poupança Premiada

Produtor rural de São José da Boa Vista

A Sicredi Norte Sul comemora mais uma conquista ao ver mais um de seus associados ser contemplado na promoção Poupança Premiada Sicredi. Desta vez, o ganhador é Sérgio Maria da Guia, produtor rural da cidade de São José da Boa Vista, no Paraná, que levou para casa R$ 5 mil no sorteio semanal. Este já é o quarto associado da cooperativa premiado somente em 2025, reforçando a importância de manter o hábito de poupar com regularidade.

A campanha Poupança Premiada é uma iniciativa que, além de incentivar o hábito de poupança, contribui para o fortalecimento da educação e saúde financeira dos associados e da comunidade. Ao estimular que mais pessoas guardem seus recursos com consciência, a promoção reforça valores essenciais como o planejamento, o controle de gastos e a construção de um futuro mais seguro.

“Quando um associado poupa no Sicredi, ele está contribuindo diretamente com o desenvolvimento da sua própria comunidade. Isso porque os recursos captados são reinvestidos na região, apoiando projetos, negócios e o crescimento local. É um ciclo de cooperação que beneficia a todos,” destaca o Diretor de Negócios da Sicredi Norte Sul, Alex Henrique Possi.

Além da campanha, a Sicredi Norte Sul conta com um time de especialistas preparados para apoiar os associados em cada etapa de sua jornada financeira. Com atendimento próximo e consultivo, a cooperativa oferece suporte em temas como organização do orçamento, investimentos, crédito consciente e planejamento de metas, contribuindo para o crescimento financeiro dos cooperados e o desenvolvimento das comunidades.

A conquista de mais um ganhador reforça o compromisso da Sicredi Norte Sul em incentivar hábitos financeiros saudáveis e promover uma cultura de cooperação e prosperidade entre seus associados.

Para participar, basta realizar depósitos de R$ 100,00 na poupança Sicredi, o que garante automaticamente um número da sorte para concorrer aos sorteios realizados pela Loteria Federal. Ao optar pela poupança programada, o associado recebe números da sorte em dobro, aumentando as chances de premiação. Os cupons eletrônicos são cumulativos e permanecem válidos ao longo de toda a campanha. Não há necessidade de cadastro adicional: basta ser poupador no Sicredi e fazer os depósitos a partir de R$ 100,00. Informações detalhadas sobre a promoção estão disponíveis no site oficial da campanha.