Mais um caminhão de soja tomba (assistam)

Carga se espalhou em local de mata

Entre Wenceslau Braz e Arapoti nesta semana mais um caminhão carregado de soja tombou próximo ao patrimônio de Calógeras, na PR-092.

O motorista, que perdeu a direção, foi encaminhado ao hospital, porém somente com escoriações leves.

A Unidade da Polícia Rodoviária Estadual de Arapoti aténdeu a ocorrência, juntamente com as equipes JJ Pronta Resposta e JJ Resgaste, que deram suporte. Empresa Powers Guincho, de Quatiguá ficou responsável pela remoção do veículo