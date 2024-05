Major Márcio Jaquetti Cidadão Honorário de Jacarezinho (assista)

Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho

O major Márcio Jaquetti recebeu, na noite desta quinta-feira, dia 16, o título de Cidadão Honorário de Jacarezinho. A sessão solene foi realizada no Legislativo sob a presidência em exercício do vereador Edilson da Luz (autor do projeto que concedeu a homenagem).

Cintia Bruno Ferreira Garcia, diretora de comunicação, foi a cerimonialista.

Presentes várias autoridades, como o delegado-chefe da 12ª SubDivisão da Polícia Civil de Jacarezinho, Amir Roberto Salmen, juiz de Direito Renato Garcia, secretária de Educação, Cultura e Esportes. Carla Garcia, representando o prefeito Marcelo Palhares, a juíza Joana T. Biazus. o subcomandante do 2º BPM, major Carlos Ricelle Leal, o comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, major Ezequiel Siqueira, Renato Augusto Dias, comandante da 2ª Companhia da Polícia Ambiental, e capitão Dudson Dõlla dos Santos, comandante da 4ª Cia/SAP.

Márcio nasceu em Cerro Azul, cidade paranaense do Vale da Ribeira, e depois Colombo, município da região metropolitana de Curitiba, chegou ao Norte Pioneiro nos anos 1990, no batalhão foi chefe do Serviço de Inteligência e Setor de Planejamento, elevado a capitão em 2010, e em agosto de 2011, comandante da 4ª Cia PM de SAP, 2012 , além de outras honrarias.