Boticário relança linha Urban Ballet

E traz de volta a elegância atemporal

Make B., marca de maquiagem que une tecnologia e alta performance do Boticário, aposta no resgate de um dos seus maiores sucessos ao relançar a linha Urban Ballet. Lançada originalmente em 2016, a coleção, que marcou a comunidade apaixonada por maquiagem, está de volta, agora com o foco em maquiagem. Unindo a delicadeza do ballet clássico à toques modernos e urbanos que imprimem a personalidade da mulher contemporânea, os produtos retornam em edição limitada com design elegante e fórmulas elevadas, reforçando a visão atual da marca.

Inspirada na elegância do ballet, a linha une sofisticação e performance em cada detalhe. A paleta de sombras chega com 12 tons nudes e rosados, com acabamentos semi-matte aveludado, super brilho, cremosos e de longa duração, que deslizam suavemente nas pálpebras – permitindo construir camadas, ideal para composições que podem ir das mais sutis às mais intensas.

A coleção também apresenta quatro cores do icônico batom em bala com o formato de sapatilha: Lace Wine, Lace Rose, Lace Brown e Lace Red, que oferecem acabamento cremoso, lábios hidratados por até 48 horas, cobertura natural a média desde a primeira aplicação e FPS 25. “A volta de Urban Ballet é uma celebração de tudo o que Make B. representa: a construção de legado, performance, sofisticação e conexão emocional com quem acompanha a marca há anos. Além de resgatarmos o icônico batom em formato de sapatilha, o elevamos com uma fórmula que traz toda a tecnologia dermomake e alta performance de Make B. Já a paleta de sombras retorna com texturas exclusivas, em efeito gel e brilho intenso – itens alinhados às tendências de maquiagem”, comenta Mirele Martinez, Diretora de Marketing de Maquiagem do Grupo Boticário.

De acordo com a executiva, o retorno da linha Urban Ballet demonstra uma tendência crescente no mercado: a valorização de um legado de beleza duradouro – com produtos que marcaram uma geração, aliada à inovação. “Há uma mudança significativa no comportamento do consumidor, que valoriza a qualidade e a história por trás dos produtos. Sempre colocando o consumidor no centro de suas estratégias, Make B. se alinha a essa nova consciência e atende à demanda combinando elementos icônicos com tecnologias e designs atualizados. Assim, criamos um apelo irresistível para consumidores que buscam produtos com identidade e história, sem abrir mão da modernidade e sofisticação”, finaliza Mirele.

Com até 20% off, a coleção Make B. Urban Ballet está disponível nas lojas físicas e no e-commerce do Boticário, além do app da marca para versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro da marca. O consumidor pode ainda localizar um revendedor mais próximo acessando o canal Encontre O Boticário.

Para quem deseja vivenciar a experiência completa, o Boticário oferece atendimento especializado de maquiagem em suas lojas físicas por meio da Experiência Studio Make B., que oferece produção completa com o valor revertido 100% em produtos da marca.

SERVIÇO:

Paleta de sombras Make B. Urban Ballet – Preço sugerido: R$ 159,90

Batons Cremosos Make B. Urban Ballet – Preço sugerido: R$ 65,90

Cores disponíveis: Lace Wine, Lace Rose, Lace Brown e Lace Red.

Sobre O Boticário

É uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.