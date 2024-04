Manobras perigosas geram 19 apreensões e prisão em Jacaré

Na Avenida Brasil e bairro Scyllas Peixoto



A Polícia Militar de Jacarezinho, no sábado, 06, apreendeu moto em policiamento na Avenida Brasil.

Os PMs receberam diversas denúncias informando que motocicletas estavam realizando manobras perigosas em via pública, prejudicando a segurança dos demais veículos e de pessoas que transitavam pela via.

Diante disso, reforçaram os policiamento na região, com as equipes ROTAM e ROCAM, em que diversas motos foram abordadas enquanto transitavam em velocidade incompatível com a via. Durante as abordagens, dez motocicletas foram apreendidas e recolhidas ao pátio, contendo pendências administrativas e adulterações, além da confecção de 35 autos de infração de trânsito referentes às situações constatadas.

Em continuidade, no domingo (07), um motociclista passou pelas equipes policiais “cortando giro” e tentou se evadir. Após acompanhamento tático, ele foi abordado no Bairro Scyllas Peixoto. Realizada a abordagem, foi constatado que o condutor estava sob influência de álcool.

O indivíduo recebeu voz de prisão pelos crimes de Direção Perigosa e Embriaguez, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A moto também foi apreendida.