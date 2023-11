Marcelo garante apoio à projeto de Medicina EM JACAREZINHO

Participou de audiência pública e reiterou apoio incondicional e mobilização político em prol da iniciativa

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, garantiu total apoio ao projeto do curso de Medicina durante participação na audiência pública sobre o tema, realizada na noite desta terça-feira (31), na câmara de vereadores.

Na presença de lideranças e da comunidade, Palhares reiterou que a prefeitura não medirá esforços para oferecer as melhores condições para que o município possa receber o curso, além de expressar a mobilização política em torno do assunto.



“No que depender da prefeitura, o apoio é total. Estamos dispostos a oferecer toda infraestrutura que for necessária e for da alçada da prefeitura, todo tipo de incentivo legal, enfim, o que diz respeito a prefeitura, o apoio é incondicional e irrestrito”, garante.

“Já agendei uma reunião com o governador Ratinho Júnior, que sempre se posicionou favorável ao curso no Norte Pioneiro, e também já mobilizamos nossos deputados parceiros, para que não falte força política para viabilizar esse projeto”, continua o prefeito.

Palhares ainda fala do potencial de desenvolvimento que o projeto tem para Jacarezinho e toda a região. “Ter o curso de Medicina aqui não seria um ganho somente para Jacarezinho, seria um ganho enorme para todo o Norte Pioneiro. E nosso município, como polo estudantil regional, tem total capacidade de abrigar o curso e de promover esse progresso que o Norte Pioneiro tanto merece”.

O evento contou ainda com a participação do presidente da câmara de Jacarezinho, José Isaías Gomes, o Zola, e demais vereadores, de representantes do IFPR (Instituto Federal do Paraná) campus Jacarezinho e representantes de entidades e da comunidade em geral.