Marcelo Nascimento recebe prêmio pelo desempenho na 19ª

Reconhecimento público por trabalho, dedicação e profissionalismo

O Dia Internacional dos Trabalhadores, comemorado no último dia 1º de maio, foi mais uma vez celebrado na Assembleia Legislativa do Paraná(Alep) durante a sessão solene realizada na noite desta terça-feira (2) alusiva ao Dia do Trabalho em sua 28ª edição da Honra ao Mérito dos Trabalhadores.

Marcelo Nascimento e Silva, ex-secretário municipal de Saúde em Jacarezinho, e atual diretor-geral da 19ª Regional, que abrange 22 municípios do Norte Pioneiro, recebeu a honraria, “fiquei gratificado e divido com toda a nossa equipe”, disse.

Na ocasião, outros trabalhadores paranaenses, entre professores, empreendedores, médicos e profissionais de destaque em diversas áreas, foram homenageados com Diploma de Mérito. Os critérios de indicação ao prêmio levaram em consideração o reconhecimento público pelo trabalho, dedicação, profissionalismo, honradez, respeito ao próximo e responsabilidade no âmbito do trabalho.

Por proposição do presidente deputado Ademar Traiano (PSD) e do deputado Ney Leprevost (PSD), a homenagem foi prestada pela Assembleia Legislativa em conjunto com a Fundação Força Trabalhista do Paraná (Fotrapar) e Central Força Trabalhista do Brasil (CFTB do Brasil) a trabalhadores, lideranças e profissionais das mais diversas áreas de atividades.

Durante a cerimônia foram entregues o “Prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná”, em reconhecimento pelos serviços prestados em prol da sociedade paranaense.

Além de Marcelo, o reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Fábio Antônio Néia Martini, também recebeu. O jornalista Valcir Machado, diretor do Npdiario, ganhou em 2017.