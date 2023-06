Marcelo Palhares está otimista também com manutenção do SAMU

Presidente do Cisnorpi e prefeito de Jacarezinho quer solução pacífica

Neste sábado, dia três, o prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares (foto) lamentou a apreensão que tomou conta da região com uma nova crise no atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

“A concorrência foi vencida pelo menor preço, a empresa que ganhou vem prestando um serviço excelente, mas outra empresa se julgou prejudicada e acionou a nova licitação juridicamente”, disse.

A SAMAIS venceu a concorrência emergencial em novembro com duração de seis meses e na última quinta-feira, dia primeiro, outra firma entrou com mandado de segurança tentando evitar que ela continue.

“Não posso me colocar a favor de ninguém, quero a manutenção do SAMU e a empresa que ficar, terá nosso apoio”, assinalou.

O SAMU do Norte Pioneiro, conforme o Npdiario noticiou em primazia, corre o risco de retroceder nas conquistas que obteve desde novembro do ano passado com uma iniciativa jurídica de uma firma concorrente que pode comprometer o serviço, de elevada relevância social.

Ela impetrou mandado de segurança que chegou ao Tribunal de Justiça com agravo de instrumento (recurso cujo objetivo é evitar que “danos graves e irreversíveis” sejam causados à quem se considera lesado) tentando cancelar a concorrência pública que a Samais Gestão & Saúde (localizada na Av. Aminthas de Barros, em Londrina, e no mercado desde 2015) venceu legitimamente.

A partir da gestão da SAMAIS, com apoio dos prefeitos e profissionais da saúde e da segurança pública, o atendimento nunca mais sofreu críticas, frequentes no NP até recentemente. Pelo contrário. somente elogios.

Municípios atendidos pelo CISNORPI (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) também são os mesmos cobertos pela empresa: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

O benefício atinge diretamente 250 mil pessoas em 22 cidades, sem contar parentes, amigos etc e pode ser prejudicado se a peça jurídica prosperar.

O empresário Adalberto Dhener Luiz, diretor-executivo da SAMAIS, foi procurado pelo Npdiario, manifestou sua preocupação com as consequências gravíssimas que a população regional poderá vir a sofrer caso o SAMU interrompa suas atividades. Porém, optou por não tecer comentários neste momento.

Já o coordenador médico da empresa, João Paulo Sanches Bermudes declarou estar apreensivo, pois os pagamentos estão em dia (insalubridade inclusive), há um trabalho conjunto com a 19ª Regional de Saúde e as secretarias municipais e os postos, capacitações e cursos, as VTRs (Viaturas ) não estão sucateadas como antes, entre outros.

Existem agora aparelhos modernos, como um que garante ao paciente infartado que se mantenha trombolizado até chegar na hemodinâmica, que é uma área de atuação que se propõe a diagnosticar e tratar disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas, como obstruções, aneurismas e tromboses. Também ampolas de medicamentos de alto custo.

“Teremos perdas de vidas seguramente se o serviço por paralisado”, lamenta e prevê o coordenador, formado em Medicina.

O SAMU tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte. São situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

A empresa realiza os atendimentos em qualquer lugar e conta com equipes que reúne médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas.

A reportagem não conseguiu localizar os responsáveis pela firma que impetrou o mandado.