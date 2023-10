‘Marcha da Família’ tem data remarcada

Juntos católicos e evangélicos contra aborto em S. Antônio

Lideranças como o padre Celso Miqueli (Paróquia São Judas Tadeu), o diácono Antônio Donizete (Paróquia Santo Antônio de Pádua) e Pastor David (Metodista Platina), presidente do Conselho dos Pastores, entre outros, organizam evento.

Devido a instabilidade do tempo neste domingo, dia 8, ficou remarcada a 1ª Marcha da Família pela Vida em Santo Antônio da Platina para o dia 22, também um domingo, conforme programação.

A Comunidade Católica sairá a partir da Prefeitura, e Comunidade Evangélica do Cemitério São João Batista, na avenida Oliveira Motta, e ambas se encontrarão na Quadra da Matriz.

É solicitada doação de leite a ser entregue à Casa de Apoio Francisco Pró-Vida, fundada em 2018 com objetivo de atender as mães mais necessitadas que estão com seus bebês na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal do Hospital Regional do Norte Pioneiro. Perto da unidade de saúde, oferece quartos com hospedagem, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar e lavanderia.

A programação do evento é a seguinte:

16h30 – Concentração/mensagem;

17 horas – Largada – LEVAR 1 litro de leite;

17h30 – hino e texto bíblico – pastor;

17h40 – Psicóloga Áurea Chagas – Consequências do aborto na vida psíquica;

17h50 – Hino católico, oração do Pai Nosso, benção de Abraão e Abraço da Paz.

Kit caminhada:

Roupa branca;

1 litro de leite;

Bexigas brancas;

Bíblia em Jeremias capítulo 1.