Marginal colide contra viatura e foge em SAP

Escapou em alta velocidade mas foi identificado e prossegue sendo procurado

Durante patrulhamento no final da tarde deste sábado, dia 27, a Rádio Patrulha percebeu na esquina das ruas Pedro II e 19 de Dezembro, um elemento conhecido no meio policial regional por vários crimes como furto, roubo, tráfico de drogas, entre outros. Aconteceu no centro de Santo Antônio da Platina.

Ao tentar a abordagem com sinais sonoros e luminosos e ainda verbais, desembestou com o VW/ T Cross que dirigia, desobedecendo a determinação e avançando o sinal vermelho. Acabou colidindo contra a lateral da viatura (foto). Os PMs Luiz Carlos e Jonatho dispararam contra o carro do bandido.

Na sequência, ele continuou em alta velocidade incluindo na contramão e avançando a preferencial das vias, batendo em outro veículo e depois conseguindo escapar.

A viatura teve problema mecânico e teve que parar.

O elemento, porém, foi reconhecido perfeitamente, trajava um boné vermelho e barba grande. Toda a fuga em alta velocidade com perigo e risco real até porque em horário de pico de fluxo.