Marlene Guidelli é pré-CANDIDATA a vereadora de SAP

Pretende priorizar pautas educacionais e de saúde

Marlene Messias Guidelli, professora aposentada, é casada com José Guidelli e tem um filho, o professor estadual de artes Giovanni Henrique Guidelli, é pré-candidata a vereadora pelo PSDB.

Já foi candidata a vereadora em 2016, 2020 e agora, em 2024, pré-candidata a vereadora novamente, sentindo-se forte, pois já com formação política obtida através da candidatura à Deputado Estadual no curso “Construindo Mulheres para a Política” em 2022.

Sempre amou sua profissão de professora municipal e do estado do Paraná com regime CLT.

Tem em mente bons projetos com educação e saúde, como a construção de um novo Posto de Saúde na Vila Claro;

No setor ambiental e turístico: Asfalto no Morro do Bim, desde a entrada até o Cristo Redentor e melhorias no Passeio Ecológico.

“Enfim, olhar com zelo, amor e carinho por Santo Antônio da Platina”, diz ela, que apoia o pré-candidato a prefeito Gil Martins.