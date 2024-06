MARLON Bonilha defende o título da Heavy Pro de 2024

Defende o título conquistado no ano passado

Marlon Bonilha (fotos) segue na liderança da categoria Heavy Pro após a realização da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Big Trail 2024, no fim de semana, dias 22 e 23 de junho, na cidade de Amparo, localizada no interior do estado de São Paulo.

O piloto Pro Tork / KTM Sportbay foi o segundo colocado na disputa, após enfrentar algumas quedas e partir para a recuperação. No sábado, os competidores enfrentaram o prólogo. Já no domingo, o percurso foi extremamente desafiador, com condições variáveis do terreno, exigindo máxima habilidade dos participantes.

Marlon surpreendeu com uma tocada agressiva, mas cometeu alguns erros que o fizeram perder a invencibilidade na competição. De qualquer forma, seu desempenho foi bastante comemorado, afinal, são pontos importantes na briga pelo título.

“Fiquei feliz com minha tocada, estava muito rápido, porém, tive duas quedas no sábado e três no domingo. O evento estava sensacional, com várias subidas e descidas difíceis. Me sinto preparado para a próxima, para vencer a competição”, afirma.

Marlon defende o título conquistado no ano passado.

De volta a Siqueira Campos, ele retoma a preparação focado na quinta e penúltima etapa da temporada. Ela está sendo especialmente preparada pela organização para os dias 20 e 21 de julho, em Carandaí, município na região do Campo das Vertentes, a aproximadamente 135 km da capital mineira.

Confira a classificação:

Heavy Pro 1) Marlon Bonilha – 97 pontos (Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team) 2) Awilson Viana – 83 pontos 3) Lazaro Henrique – 80 pontos 4) Marco Bastos – 75 pontos 5) Luiz Augusto – 35 pontos.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.