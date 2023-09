Marlon Bonilha segue firme dominando o Brasileiro de Big Trail

Piloto venceu terceira e penúltima etapa da temporada mantendo-se firme na liderança e em busca do título

Marlon Bonilha não deu chances aos adversários na terceira e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Big Trail, realizada durante o Coffee Trails Enduro Challenge, neste sábado, dia 23, em Três Corações (MG).

O piloto Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team venceu a categoria Heavy Pró, seguindo firme na liderança e em busca do título da temporada.

A disputa foi composta por três baterias, cada uma com três voltas de aproximadamente 5 quilômetros, em um percurso extremamente difícil, repleto de buracos e subidas íngremes, tudo isso embaixo de um calor de 40 graus. O evento foi considerado pelos participantes como o mais severo da competição, exigindo muito preparo físico e técnico.

Para Marlon, vencer as três baterias foi uma grande conquista, ainda mais, abrindo 10 minutos de vantagem para o segundo colocado, 15 para o terceiro e 30 para o quarto. “Estou muito feliz com o meu desempenho. Consegui imprimir um ritmo forte desde on início, me senti bem com a moto, apesar de todas as adversidades. Espero seguir assim para a final”, afirma.

A Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team contou ainda com Andreia Pasa e José Américo, segundos colocados nas classes Big Trail Feminina e Big Pró, respectivamente. Eles também seguem com chances de título no campeonato.

De volta às suas cidades, agora os pilotos focam na preparação para o último desafio de 2023. Ele está programado para acontecer nos dias 3 e 4 do próximo mês, durante o Hard in Help, no município de Socorro, no estado de São Paulo.

Recorde também: https://npdiario.com.br/especial/marlon-bonilha-vence-em-sua-estreia-no-brasileiro-de-big-trail/