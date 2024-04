Marlon Bonilha segue INVICTO com a PRO Tork / KTM Sportbay

No Campeonato Brasileiro de Big Trail O Campeonato Brasileiro de Big Trail teve sua terceira etapa realizada no fim de semana durante o Full Power Ranch, na cidade de Araçariguama, localizada na região de Sorocaba (SP). A Pro Tork / KTM Sportbay marcou presença e não decepcionou a expectativa do público, vencendo a categoria Heavy Pro, com Marlon Bonilha.

A prova desta vez foi diferente, no formato Sprint, com os competidores saindo contra o relógio. Mas antes, Marlon aproveitou para fazer um reconhecimento a pé no percurso de cinco quilômetros, repleto de subidas e descidas. Isso fez total diferença na hora de enrolar o cabo, garantindo não apenas o primeiro lugar em sua classe, mas também o quarto melhor tempo entre todos os participantes.

Resultado bastante comemorado. “Eu, particularmente, gosto muito desse modelo de disputa, pois posso acelerar sem limite de velocidade. Consegui me encaixar bem na motocicleta, com uma pilotagem solta, bem confiante. Imprimi um ritmo forte e alcancei o objetivo. Gostaria de agradecer a minha família por me acompanhar nessas aventuras, minha equipe e a todos que estão na torcida”, disse.

Marlon é o nome a ser batido na temporada 2024. Defendendo o título conquistado em 2023, ele desponta como favorito ao se manter invicto na competição. De volta a Siqueira Campos, ele se prepara agora para o próximo desafio, agendado para acontecer nos dias 21 e 23 de junho, durante o Hard in Help, no município de Socorro (SP).