Marlon Bonilha vence DUAS VEZES NO Brasileiro de Big Trail

Na largada no campeonato neste fim de semana em Brasília



Marlon Bonilha levou a Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team ao lugar mais alto do pódio na abertura do Brasileiro de Big Trail, realizada neste fim de semana, dias 16 e 17 de março, durante o Capital Big Trail, em Brasília (DF). O piloto foi o destaque da equipe na Heavy Pró, categoria na qual defende o título.

Na etapa de sábado, o percurso contou com cinco voltas de oito quilômetros, por um terreno escorregadio, repleto de cascalho. Já no domingo, a prova foi composta por mais cinco voltas de seis quilômetros, com trechos lisos, pasto e um pouco de trilhas. Tudo isso exigiu bastante preparo físico e técnico dos participantes.

Marlon venceu ambos os dias, no sábado com 35 minutos de vantagem sobre o principal adversário, e no domingo com 46. “Estou muito feliz com minha tocada, com o resultado já conquistado na estreia, são pontos importantes para chegarmos ao objetivo do bicampeonato”, afirma.

A equipe ainda foi representada por Lucas Delasta e Zé Américo na classe Big Pró. Lucas finalizou o evento com o segundo lugar, ao somar um primeiro e um sexto, enquanto o colega ficou com a quarta colocação, ao alcançar um terceiro e um sétimo lugares.

De volta as suas cidades, os atletas da Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team focam na preparação para a segunda etapa da temporada 2024. Ela está programada para acontecer no Full Power Ranch, programado para os dias 12 e 13 de abril, em Araçariguama (SP).

