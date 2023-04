Marlon Bonilha vence em sua ESTREIA no Brasileiro de Big Trail

Piloto Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team foi o destaque da abertura

Marlon Bonilha foi o grande destaque da abertura do Campeonato Brasileiro de Big Trail, realizada nesta sexta-feira e sábado, dias 21 e 22, junto ao King Off The Jungle (Rei da Floresta, na tradução em Português) , em Poços de Caldas, Minas Gerais.

O piloto Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team venceu a categoria principal, Heavy Pro.

Na sexta-feira, os competidores encararam o prólogo em uma pedreira desativada, com quatro voltas de oito quilômetros.

O desafio definiu a ordem de largada para a prova principal deste sábado, que contou com cinco voltas de cinco quilômetros. Ambas exigiram muita técnica.

“Consegui vencer os dois dias com a KTM 1290 Adventure R; a motocicleta é fantástica, com suspensão e ciclística perfeitas. O desafio foi imenso, com muitas subidas e descidas, pedras soltas, enfim. Fiquei feliz por estar entre amigos e por ter um bom desempenho”, explicou.

A Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team contou ainda com outros dois pilotos. José Américo subiu ao lugar mais alto do pódio na classe Big Pro, ao somar um primeiro e outro terceiro lugares. Já Andreia Pasa foi a segunda colocada na Feminina Big, com dois segundos lugares.

O Campeonato Brasileiro de Big Trail tem sua próxima etapa programada para acontecer no dia 24 de junho, durante o Night Track, em Interlagos, São Paulo (SP). A equipe é presença confirmada no desafio e espera seguir somando pontos importantes em busca dos títulos da primeira temporada nacional da modalidade.