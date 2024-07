Marlon Bonilha vence penúltima ETAPA do Brasileiro de Big Trail

Uma vitória importante para Marlon Bonilha na quinta e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Big Trail 2024, realizada no fim de semana, dias 20 e 21 de julho, no CT Nação Big Trails, localizado na Fazenda Sossego, em Carandaí, Minas Gerais. Com o desempenho do piloto Pro Tork / KTM Sportbay, ele abre 17 pontos de vantagem na liderança da categoria Heavy Pro.

O evento foi bastante desafiador. No sábado, os participantes percorreram uma volta de reconhecimento de pista e mais nove de competição, cada uma com 7 km. Já no domingo, uma volta de reconhecimento e quatro de prova, porém em sentido anti horário. O terreno era muito acidentado, com subidas e descidas com mais de 50 metros de desnível, no meio de reflorestamento e matas surpreendentes.