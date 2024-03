Bandeirantes: mata esposa e a enteada

A mulher de 39 anos apresentava um corte profundo em parte do rosto e no pescoço e duas perfurações nas costas, enquanto a garota exibia sinais de estrangulamento e três perfurações na região do tórax.

Um homem se apresentou como taxista na sede da Companhia de Polícia Militar, relatando ter transportado o elemento até a rodoviária de Cambará, por volta das 14 horas do mesmo dia. O indivíduo informou que seu destino era o estado de São Paulo.

Os crimes de feminicídio foram qualificados pela premeditação, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa.