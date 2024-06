Matemática: Aluna de Carlópolis é medalha de ouro em Olimpíada

Entrega realizada terça-feira em Jacarezinho

Na tarde desta terça-feira, 25, ocorreu a premiação regional dos medalhistas da região do Norte do Paraná do título da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), no SESC (Serviço Social do Comércio).

A premiação dos medalhistas de ouro aconteceu no Rio de Janeiro e contou com uma estudante de Carlópolis, Larissa Ayumi Tanaka (foto), de 14 anos, que foi a única do Núcleo de Jacarezinho a conquistar o ouro.

A estudante frequenta o Colégio Cívico Militar Hercília de Paula e Silva, e é filha de Madalena Tanaka e Paulo Massaaki Tanaka, os quais têm muito orgulho.

Confira os alunos premiados: