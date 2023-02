Mauro ressalta as unidades móveis das agências no Paraná

Iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda , o Emprega Mais Paraná beneficia trabalhadores que residem mais distantes de uma Agência do Trabalhador. A unidade leva o mesmo atendimento feito nas agências fixas, com serviços de cadastramento do trabalhador e encaminhamento para vagas ofertadas por empresas da região

O ônibus do programa Emprega Mais Paraná, unidade móvel das Agências do Trabalhador, passou por 131 municípios durante o ano de 2022. Ao longo de 12 meses, 9.656 trabalhadores foram atendidos e 7.829 encaminhados para uma vaga no mercado formal de trabalho.

“A ação é fundamental para levar aos trabalhadores que residem no Interior ou em bairros da Capital, que estão mais distantes das Agências do Trabalhador ou de postos avançados, a oportunidade de um emprego formal. Por isso, estamos em conversas adiantadas com empresas que podem nos ajudar a ampliar a estrutura móvel’, afirma Mauro Moraes (foto), secretário da Pasta.

O secretário reforça que a unidade móvel das Agências do Trabalhador traz agilidade para atender os trabalhadores que procuram o primeiro emprego. “Muitos jovens não sabem qual é o primeiro passo a ser dado para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. O ônibus itinerante também faz as primeiras orientações, com a criação de um cadastro, e a realização de mutirões de emprego”, explica.

As ações de empregabilidade adotadas pelo Governo do Estado, como o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante, são responsáveis por posicionar o Paraná em primeiro lugar no ranking nacional de empregabilidade. Em 2022, foram colocadas no mercado formal de trabalho 118 mil pessoas.