MDB abre galeria dos ex-presidentes (vídeo)

Na sede estadual do partido em Curitiba

O MDB do Paraná realizou segunda-feira, dia dez, na sede do partido em Curitiba, a inauguração da galeria dos ex-presidentes do Diretório Estadual. O evento foi uma ocasião de homenagem, repleta de memórias e boas histórias compartilhadas pelos participantes.

Estiveram presentes os ex-presidentes Álvaro Dias, João Gabardo, Mário Pereira, Gustavo Fruet e os mais recentes Renato Adur, Sérgio Souza e Anibelli Neto, atual presidente. Durante a cerimônia, também foram homenageados in memoriam Maurício Fruet, José Alencar Furtado, representado pelo sobrinho Francisco Alencar Arraes, e José Muggiati Filho, representado pelo filho Augusto Muggiati e sua família.

A galeria é um tributo aos líderes que contribuíram para o fortalecimento e a história do MDB no Paraná, celebrando suas trajetórias e legados dentro do partido.