MDB/PR quase pronto para eleições (assista)

Partido organiza ações visando ampliar número de filiados

O deputado estadual Antônio Anibelli Neto, presidente do MDB do Paraná, exerce seu quarto mandato na Assembleia Legislativa. Atualmente é presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e líder do bloco partidário MDB/PROS/SD/PSB da Casa. Ele visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Estava acompanhado dos assessores Samuel Chueire e Anderson Batista.

Na ocasião, comentou sobre os Encontros Regionais 2023, uma série de eventos que estão sendo realizados em diversas regiões do estado para falar do novo momento da sigla e as eleições municipais de 2024. O primeiro foi em Cascavel, no Oeste, o segundo em Maringá, o terceiro em Ponta Grossa (campos Gerais) e o próximo no dia 15 deste mês: Tomazina sediará o evento. O prefeito Flávio Zanrosso integra a Executiva da legenda.

“Estamos quase prontos para o pleito faltando ainda um ano e quatro meses… Lançaremos candidatos a prefeito, vice e vereadores na maioria dos 399 municípios do Paraná”, sublinhou.

Médico veterinário e advogado, Anibelli Neto trabalhou em seu primeiro mandato (2011) em defesa dos interesses da juventude e dos estudantes (destacando a educação especial), a inclusão de pessoas com câncer e a recuperação de usuários de drogas, período em que desenvolveu vários projetos que se tornaram leis, como por exemplo o que estabelece que o envio de cobranças ocorra com antecedência mínima de dez dias; a que institui a Política Estadual de Valorização do Artesanato; a que institui diretrizes para o Turismo Religioso; e a que institui o pagamento de meia entrada aos portadores de câncer.

Nesse período foi o presidente da Comissão de Turismo e da Comissão Especial da Reforma Política, na Assembleia Legislativa, época em que tomou posição firme contra o “TARIFAÇO” do Detran, proposto pelo Governo, foi contra os aumentos no ICMS e no IPVA, das tarifas de água e de luz, sempre lutando pelas reduções dos valores da energia elétrica rural, inclusive mediando a volta do desconto do ICMS nela incidente.

A população paranaense reconheceu seu trabalho confiando-o um segundo mandato em 2015, e, empolgado pela representação de mais de 300 municípios, Anibelli Neto ampliou sua atuação como deputado, assumindo o Bloco Parlamentar da Agricultura Familiar e a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores do Campo e da Cidade, além de figurar como ativo membro da Frente Parlamentar Contra a Prorrogação dos Pedágios no Paraná.

Um dos períodos mais delicados da história da política paranaense (2015), que foi marcado pelas grandes manifestações da sociedade em defesa dos seus direitos adquiridos, principalmente por parte dos servidores do Estado que reagiram contra os chamados “pacotes de maldades do governo”, que retiravam direitos, entre eles os reajustes salariais, além da remoção de fundos de Previdência do Estado.

Esse momento foi marcado pelo confronto das forças de segurança com os servidores, em sua maioria professores, evento que ficou conhecido por “Batalha do Centro Cívico” do dia 29 de abril de 2015.

No mesmo ano, teve a missão de presidir a Comissão Especial da Reforma Política na Alep tendo o início dos trabalhos no mês de março, Anibelli Neto conduziu oito audiências públicas dando oportunidade para 28 instituições públicas e privadas se manifestassem sobre o que entendiam por uma reforma política. No final dos trabalhos, a Comissão Especial produziu um relatório pontuando sugestões para a nova reforma, o qual foi entregue para o relator da proposta da Reforma Política na Câmara Federal e para o presidente da Casa.

Sempre em defesa dos pequenos agricultores do Paraná e a favor de servidores públicos, Anibelli defendeu sempre a manutenção das políticas públicas implantas nos governos do MDB em favor das populações mais carentes do Estado, como por exemplo o programa Leite das Crianças, a isenção de ICMS e o Trator Solidário.

Anibelli Neto tem em sua formação o exemplo de sua família, pelos anos em que se dedicaram ao trabalho de servir a população do Paraná.

Foi assim com seu pai, Antônio Martins Anibelli, deputado estadual e federal com nove mandatos, conquistando a Presidência da Assembleia Legislativa, cargo máximo do poder legislativo paranaense. Outro exemplo é o de seu avô, Antônio Anibelli, também deputado estadual e federal por seis mandatos, foi presidente da Assembleia Legislativa e chegou a ocupar por um período o cargo de governador do Estado.

Anibellinho, como é carinhosamente chamado, agora traça seu próprio caminho, representando a tradição em que os paranaenses confiam, com a renovação que o Paraná precisa.

Imagens: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario