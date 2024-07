Lançada Mediação: FUNDAMENTOS e práticas educativas

Nova obra de Fábio Gabriel integra renomado catálogo da Editora Intersaberes

Fábio Gabriel (fotos), professor no Norte Pioneiro, lançará o livro “Mediação: fundamentos e práticas educativas”.

Chegará nos próximos meses nas livrarias e no sistema de ensino universitário que são parceiros culturais da Editora Intersaberes, sediada em Curitiba, com mais de 1.000 livros publicados no segmento CTP (Científico, Técnico, Profissional) focado no ramo universitário.

O prefácio da obra foi escrito pela museóloga e mediadora cultural Danielly Dias Sandy: “A prática da mediação é, sem dúvida, uma das mais instigantes e atraentes do campo da cultura. Trata-se de uma atividade de suma importância tanto para o objeto mediado quanto para o público que recebe a informação. A ponte para isso é a figura do mediador, que se constitui em um facilitador e promotor do conhecimento, da arte, da história e da cultura. Como fazer isso a contento, de modo que a mensagem seja passada integrando o público com o objeto e permitindo que a experiência estética, artística ou cultural seja a mais intensa e atraente possível? Há meios adequados para alcançar êxito nessa tarefa, e é isso o que esta obra, Mediação: fundamentos e práticas educativas, de Fábio Gabriel, apresenta com todo o primor necessário. Eis por que é um livro de leitura imprescindível para quem trabalha com a mediação de conhecimento”.

“Sou grato a Deus, à minha família, aos meus professores, aos colegas professores, aos amigos e aos leitores de nossas obras e, em particular, neste livro, à equipe de produção editorial da Editora Intersaberes pelo primoroso trabalho. Que possamos, pela educação, sonhar com um mundo mais humano, mais solidário, mais ético e mais fraterno! Precisamos muito de desenvolvimento tecnológico, mas mais ainda de humanização no século XXI”, afirma o professor Fábio Gabriel.

No site do autor é possível conhecer outros trabalhos, bem como ebooks gratuitos e artigos científicos de livre acesso: www.fabioantoniogabriel.com