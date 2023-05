Médica dá dicas de como acabar com a caspa ( veja vídeo )

Descamação do couro cabeludo pode ter várias causas

A médica dermatologista Mariana Magalhães Soares Ximenes, de Santo Antônio da Platina, dá dicas de cuidados para evitar a caspa.

A norte-pioneirense doutora Mariana é formada pela Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), de Criciúma, Santa Catarina. Atende em sua sala ,na Medclínica, centro de Santo Antônio da Platina, na avenida Oliveira Motta,1326.

Telefone (43) 3534-7404.

A caspa é um dos resultados da dermatite seborreica, também popularmente conhecida como seborreia.

É um resultado de uma inflamação crônica que pode ser seca ou oleosa.

Nesse caso, a caspa oleosa é a denominada seborreia, que provoca placas aderidas ao couro cabeludo.

E a causa desse tipo de descamação pode ser por:

estresse;

mudança de clima e temperatura;

alterações hormonais;

excesso de produtos químicos no cabelo, que podem provocar irritação;

lavar os cabelos com água muito quente ou com frequência inadequada;

excesso de alimentos gordurosos no dia a dia;

presença do fungo Pityrosporum ovale com seu crescimento acima do normal.

Esses são alguns dos principais fatores que contribuem para uma maior oleosidade do couro cabeludo, ocasionando a caspas.

É importante ressaltar que a caspa não é considerada uma doença, mas sim uma descamação do couro cabeludo – que pode ter várias causas, inclusive a dermatite seborreica.

E o mais importante: quem sofre com a caspa, o ideal é tentar identificar a origem do problema e tratá-lo junto a um(a) dermatologista.

Principais sintomas da caspa

Muitas pessoas possuem predisposição para possuir a seborreia e, consequentemente, a caspa.

Independentemente do gênero ou idade, a caspa pode ser um problema para qualquer um e seus principais sintomas são:

vermelhidão no couro cabeludo e nuca;

coceira;

inflamação e pequenas descamações no couro cabeludo, como se fossem pontinhos brancos que podem cair nos ombros;

queda de cabelo;

excesso de oleosidade no couro cabeludo.

Embora não seja contagiosa, a caspa é muito comum nas pessoas, podendo surgir e desaparecer de acordo com o estado emocional.

Além disso, pode ter mais casos em homens por conta de uma maior produção nas glândulas sebáceas.

Em bebês também pode ocorrer, porém é denominada de crosta láctea.

Outro ponto que vale a pena ressaltar: o local mais comum de ocorrer a caspa é no couro cabeludo, mas pode aparecer em outras partes do corpo, como:

sobrancelhas;

orelhas;

face, nariz e cílios;

barba;

região peitoral.

Como tratar a caspa

Por se tratar de um processo normal do corpo, não há cura para a caspa. No entanto, existem maneiras de controlar e evitar sua manifestação.

Nas farmácias, por exemplo, recomendamos controlar os sintomas, minimizando a queda de cabelos e a irritação.

Dessa forma, o tratamento da caspa pode envolver produtos de uso tópico, como:

shampoos anticaspa e anti fúngicos;

loções;

cremes;

sabonetes.

Isso porque os shampoos anticaspa possuem princípios ativos que diminuem a divisão celular e amenizam o problema.

Além disso, também é importante mudar alguns hábitos como:

Lavar o cabelo no mínimo três vezes por semana, com água fria ou, no máximo, morna;

evitar aplicar o condicionador na raiz do cabelo.

Caso você note que ao invés de pequenos pontos brancos o seu couro cabeludo esteja descamando em placas grandes e secas, pode se tratar de um quadro de seborreia.

Outros cuidados também podem ser tomados, como:

Evite o uso de chapéus, bonés, capacetes ou gorros com os cabelos molhados;

Procure manter uma alimentação saudável, evitando comidas gordurosas;

Beber com moderação e não fumar.

E lembre-se, sempre, de consultar um dermatologista antes de tomar alguma providência, porque ele(a) te indicará a melhor forma de tratar e eliminar a caspa.