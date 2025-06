Médica demitida trabalha agora em OUTRO município

Saída causou controvérsia

A médica Luciana Nascimento (fotos) foi Responsável Técnica do Pronto Socorro Municipal durante três meses. Houve uma indisposição com uma colega de trabalho e ela acabou sendo dispensada do trabalho. Por rede social, condenou a forma como a secretaria de Saúde de Santo Antônio da Platina.

Nesta semana, ela anunciou publicamente que assumiu a direção técnica do Hospital Municipal Anita Canet, localizado na Rua Sete de Setembro, 435, em Conselheiro Mairinck, município de 3.400 habitantes distante 29 KM de Ibaiti.

Adriana Mendes, secretária da saúde platinense, foi procurada na ocasião e explicou ter sido “um problema pontual de Recursos Humanos e já resolvido”, e também “que foram tomadas todas as providências”.” A doutora Luciana é profissional respeitada e de família conceituada na cidade, eu gosto dela, mas foi uma decisão da gestão”, adicionou a secretária.

“O PS melhorou muito o atendimento, está sendo bem administrado com esforço do governo Gil Martins…Procuramos criar condições para um ambiente salutar e não houve negligência nem omissão, já normalizamos e tomamos providências para o caso. Confiamos muito no trabalho de nossa equipe. Nosso objetivo é prosseguir com uma administração humanizada e atendendo a população”, concluiu.

Veja também: https://npdiario.com.br/politica/secretaria-da-saude-justifica-demissao-de-medica/